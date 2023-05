Canoa velocità | i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Da Szeged a Poznan: ci si sposta dall’Ungheria alla Polonia per ladideldi, in programma dal 26 al 28 maggio, mentre questa volta, a differenza dell’esordio stagionale, non ci saranno le gare della para. Scendono da 23 a 18 i: confermati i 9 azzurri del kayak maschile ed i 6 della canadese maschile, mentre scendono da 8 a 3 le convocate nel kayak femminile. Confermate Susanna Cicali, Francesca Genzo ed Agata Fantini, restano a casa Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero e Sara Vesentini.delSzeged: Carlo ...

Una presa di contatto con pallanuoto, nuoto,, canottaggio,polo, scherma, tennis, triathlon e vela. Le modalità dei corsi estivi saranno poi illustrate alle ore 11.30.La prova di coppa del mondo didi Szeged si chiude con due medaglie di bronzo conquistate dagli azzurri nell'ultima giornata di gare al Maty - ér Regatta Course. In chiave olimpica assume particolare valore il terzo ...Arriva il podio per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella quarta e ultima giornata di gare a Seghedino (in Ungheria), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di. La coppia azzurra si è classificata al terzo posto nel C2 500 maschile, facendo segnare il tempo di 1:41.80. Oro per gli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete (1:41.31), che hanno ...