Cannes al via con Depp - Luigi XV | amori e scandali alla corte del re

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si aprono le danze - in tutti i sensi - del Festival di, che va in scena fino al 27 maggio. A inaugurarlo, 'Jeanne du Barry', il film che vede protagonista la regista Maiweenn mentre Johnny ...

Sulle polemiche che hanno riguardato proprio Depp, il direttore del festival Thierry Frémaux ha replicato in modo molto diretto: 'Se pensaste davvero cheè un festival per stupratori, non ......della grandeur francese (e tipicamente cannense) per la 76esima edizione del Festival di. A ... in primis Johnny Depp , con il quale l'evento prende ufficialmente il. Tra top model divine - ...2023 al. È ormai un'antica tradizione: la giornata d'apertura del Festival diè totalmente concentrata sul primo film, quest'anno uno sfarzoso affresco storico di stretta marca ...

Festival di Cannes 2023: al via con Johnny Depp, la Palma a ... la Repubblica

L'amante favorita del re Luigi XV proprio pochi anni prima che la Rivoluzione distruggesse un mondo. Un'aliena in una corte che la rifiutava in Jeanne du Barry di e con Maïwenn insieme a Johnny Depp.Si aprono le danze – in tutti i sensi – del Festival di Cannes, che va in scena fino al 27 maggio. A inaugurarlo, “Jeanne du Barry”, il film che vede protagonista la ...