Cannes 76 | applausi per Johnny Depp | Michael Douglas mattatore

Folla per Johnny Depp, che ha aperto il Festival di Cannes 2023. Per lui e il film Jeanne Du Barry, 7 minuti di standing ovation, con l'attore che è arrivato a emozionarsi fino alle lacrime. Depp ha ricevuto una calorosa accoglienza da migliaia di fan. "A dirvi la verità..." ha ribattuto prima dell'inaugurazione il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux.

Apre Cannes con Michael Douglas il mattatore, applausi per Johnny Depp Agenzia ANSA

Depp accolto tra gli applausi dopo il processo ultra mediatico, Douglas premiato con la Palma d'oro d'onore View on euronews ...Si è aperta l'edizione 2023 del Festival con due protagonisti. Ovazioni per il ritorno da attore dell'ex Pirata dei Caraibi e standing ovation per la 78enne star premiata con la Palma d'Oro d'onore ...