Cannes 2023 | Michael Douglas | Ho vissuto nell' ombra di mio padre Kirk | Hollywood non mi prendeva sul serio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha rivelato di averper annidi suo, spiegando chenon lo ha preso sulfino a un momento ben preciso della sua carriera. Dopo aver ricevuto la Palma d'oro aha ripercorso i suoi oltre 50 anni di carriera come attore e produttore durante un incontro con il pubblico. In questa sede, il celeberrimo attore ha parlato di suoe di come il suo cognome lo abbia ostacolato per molti anni aha raccontato che da giovane l'industria cinematografica non lo ...