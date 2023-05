Cannes 2023 | il calendario | gli arrivi delle star e i film imperdibili | giorno per giorno

Leggi su amica

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto pronto aè per il Festival. Ecco una miniguida per sapere quando le nostrepreferite sfileranno sul red carpet: Da Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, a Scarlett Johansson e Nanni Moretti (foto Getty) Tutto pronto per. Sta per partire, il 16 maggio, la 76esima edizione del Festival International dude. Dieci giorni – si chiude sabato 27 – in cui la cittadina della Costa Azzurra è l’epicentro del cinema mondiale. Con i suoipiù attesi. E, come sempre, con un numero spropositato die divi attirati sulla Croisette come gli orsi col miele. Già, ma quando arrivano? Ecco, quindi, una miniguida sugli appuntamenti essenziali della kermesse. Sui...