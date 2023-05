Cancro al pancreas | da Roma una nuova cura | la radioterapia interna per poter operare

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Una tecnica innovativa diper rendere operabile unalaltrimenti inoperabile”. La metodica debutta all’ospedale San Camillo-Forlanini di, che annuncia “il primo impianto in Italia di OncoSil*”, un “dispositivo mirato a ridurre il volume di un tumore dellocalmente avanzato” che non poteva essere trattato chirurgicamente, spiegano dalla struttura. L’intervento, effettuato per via endoscopica su un 65enne, risale all’11 maggio. “Ieri la prima visita di controllo, che ha confermato il successo dell’impianto, senza alcun effetto avverso – sottolineano i sanitari – e l’ottima reazione del paziente” che sarà ripreso in carico “per le successive rivalutazioni” e “per un successivo eventuale approccio chirurgico, in un percorso aziendale ...