Cancro al colon | i 4 sintomi | ecco come scoprirlo in tempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Compaiono fino a due anni prima della manifestazione conclamata della malattia, e durante questo periodo troppo spesso vengono ignorati o minimizzati dalla maggior parte dei pazienti, soprattutto nei soggetti sotto i 50 anni, nei quali ildelsi registra in continuo aumento in tutto il mondo. Dolore addominale post-prandiale o mal di pancia durante la digestione, tracce di sangue sulla carta igienica o più evidente sanguinamento anale scambiato per stillicidio emorroidario, diarrea alternante ad alvo regolare e mancanza di forze diurna dovuta a bassi livelli di globuli rossi e ferro. Sono questi i quattroprincipe che possono far sospettare una patologia neoplastica del, i quattro campanelli di allarme molto specifici che, se presenti tutti insieme, devono obbligare chi li presenta ad ...