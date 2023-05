Campidoglio | c’è l’ok della Giunta Gualtieri per il Piano Casa | ”Investimenti senza precedenti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma. Arrivae l’approvazione da partecomunale per ilstrategico per il diritto all’abitare 2023-2026 di Roma Capitale, meglio noto ai più come. Proprio nelle ultime ore di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, è stato presentato il documento indal sindaco Roberto, di concerto con l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. StadioRoma a Pietralata, arriva il via libera delArriva dalper ilCome anticipato, ilapprovato ha come scopo quello di rafforzare e ...