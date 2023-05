Campania | 6mila incidenti stradali nel 2022 De Luca | “Un bilancio di guerra”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInlo scorso anno si sono verificatiche hanno causato 12mila feriti e quasi 250 morti, “sono numeri dadie non da Paese civile“, ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso dell’intervento all’iniziativa ‘Sii saggio, guida sicuro’ che si è svolta alla Mostra d’Oltremare, sottolineando come la manifestazione sia “unica in Italia perchè non c’è alcuna altra regione italiana che ha promosso un’iniziativa di educazione stradale. È uno dei tanti piccoli o grandi motivi d’eccellenza che possiamo vantare dallae da Napoli. In genere in Italia non si valorizza molto quello che si fa al Sud e a Napoli”. Rivolgendosi ai ...