Camorra | uomo ucciso nel 2013 e sciolto nell' acido | 3 arresti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Napoli, 17 mag. (Adnkronos) - I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale Carabinieri di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso, dal gip di Napoli su richiesta dalla locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di tre persone per associazione mafiosa, estorsione, omicidio e detenzione e porto d'arma da fuoco in concorso, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Licciardi e l'Alleanza di Secondigliano. Dalle indagini è emerso il coinvolgimento degli indagati,'esecuzione dell'omicidio del sodale Salvatore Esposito detto 'Totoriello', scomparso il 27 settembre del. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, movente dell'omicidio fu una 'punizione d'onore' per la relazione della vittima con la moglie di un appartenente alla famiglia Licciardi, ...

La camorra è un albero maledetto che affonda le radici nel terreno ... Il che vuol dire preghiera, Sacramenti, lectio divina, impegno in ogni campo a favore dell'uomo. Il cristiano non può non essere ...