Camillo Langone | “Ringrazio gli elettori di FdI per avermi liberato dalla volgarità della Littizzetto”

(Di mercoledì 17 maggio 2023)di Luciana, evviva. A scriverlo, scrittore ed editorialista del Foglio,penna acuminata e sincera. E’ intervenuto sul caso Fazio in modorio sul quotidiano di Claudio Cesara. Un sospiro di sollievo si leva dalle sue parole puntute e piene di venature sarcastiche. Inizia con un “mea culpa”: Vorrei fare un bagno di umiltà. Alle ultime elezioni (come pure alle penultime, alle terzultime…) non ho votato”. “Non ho ritenuto di partecipare ai ludi cartacei”. Però, ora si trova a ringraziare sentitamente chi lo ha fatto, votando il partito del premier Meloni.addio:plaude alla “liberazione da un dominio di ...

Estratto dell'articolo diper www.ilfoglio.itVorrei fare […] un bagno di umiltà. […] Alle ultime elezioni (come pure alle penultime, alle terzultime…) non ho votato. [&...Estratto dell'articolo diper 'il Giornale'Crucchi, non scemi. Era prevedibile la pioggia anzi la grandine di disdette agli alberghi del Trentino da parte dei turisti tedeschi: nemmeno oltre il ...... Beatrice Venezi (direttrice d'Orchestra), Emanuele Merlino (capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura), Francesco Giubilei (editore della rivista Nazione Futura),(...

Camillo Langone: "Ringrazio gli elettori di FdI per avermi liberato ... Secolo d'Italia

Interrogazione del gruppo consiliare Forlì e Co. sui compensi del curatore Camillo Langone. L’assessore Melandri: “Abbiamo applicato il regolamento" ...La lista d’opposizione Forlì e Co. contro la nomina di Camillo Langone a presidente della giuria "C’erano solo 15 giorni per partecipare: è stato pubblicizzato". L’assessore risponde in poche parole.