Cambiasso | «Attimi di paura Inzaghi ha meritato la Finale»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’Inter ha vinto la semidi Champions League contro il Milan, Estebanha commentato su Sky Sport in questo modo il match. MOMENTI – Estebanha parlato così del derby vinto dall’Inter: «Ho avutodi, sarà probabilmente l’ultima trasmissione mia. A Istanbul ci arrivo, con Onana c’è un bellissimo rapporto. Nemmeno nei sogni si immaginava questa cosa, è felicissimo e non se lo aspettava affatto. Laè meritata, la grande capacità di Simone è stata rimanere tranquillo quando tutto sembrava finire in tempesta che non c’era. Era falsa, ma quando tutti te lo fanno credere puoi cadere nel tranello perdendo l’equilibrio. Simone è stato sempre equilibrato, i traguardi raggiunto sono ora importanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...