Calhanoglu | pensando agli sfotto milanisti | ora riderà di gusto Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La semifinale di ritorno tra Inter e Milan ha stabilito che a Istanbul ci andranno gli uomini di Inzaghi. L’1-0 di ieri sera siglato da Lautaro Martinez ha messo al sicuro lo 0-2 dell’andata. Inzaghi si è preso la rivincita contro i suoi detrattori così comese l’è presa contro i suoi vecchi compagni. A Milano, Hakan è arrivato con addosso i colori del Diavolo, salvo poi abbandonarli per quelli che furono di Sneijder quando vinse il Triplete. Bistrattato, insultato, ma veramente compreso né veramente accolto in casa Milan, ha trovato la sua dimensione alla Pinetina. E ieri sera anche lui, come Inzaghi, qualche sasso dalla scarpa se l’è tolto. Ma solo per calciare meglio angoli e punizioni. Ilracconta la rivincita del turco: “E chissà ora come se larivedendo le immagini dell’anno scorso quando il pullman del ...