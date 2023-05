Calhanoglu in Inter-Milan suona il repertorio completo e si vendica

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Hakanè tra i migliori in campo di(1-0), semifinale di ritorno di Champions League. Sugellando una stagione di altissimo livello, in una gara dal valore doppio per lui. CENTROCAMPISTA TOTALE – Squadra che vince non si cambia, ed ecco perché Hakanparte da regista titolare anche nella semifinale di ritorno tra. Offrendo un’altra prestazione di altissimo livello (qui il suo voto), e costringendo i rossoneri ad allargare il gioco, perché al centro non si passa. E le cose non cambiano nel secondo tempo, quando il numero 20 si sposta alla sinistra di Marcelo Brozovic. Nell’arco dei 90 minuti si vedono entrambe le versioni del turco, ormai imprescindibile per la manovra nerazzurra. Alla fine del match,è il ...