Calhanoglu | «In finale a casa mia | un sogno! Complimenti ai miei compagni!»

(Di mercoledì 17 maggio 2023)parla ai microfoni di Mediaset dopo aver conquistato insieme all’Inter l’accesso alladi Champions League. Il centrocampista nerazzurro smorza la tensione con la tifoseria del Milan, uscita sconfitta dall’Euroderby. AVERE RISPETTO – Hakanrisponde ai giornalisti dopo la vittoria contro il Milan, sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter: «Due mesi fa in un’intervista ho detto che ho un sogno che voglio inseguire e oggi abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo indi Champions League a Istanbul, amia. È un grande sogno essere lì. Faccio iaicompagni, al nostro staff e ringrazio i nostri tifosi. Faccio anche ial Milan perché anche loro hanno fatto un buon ...

Commenta per primo Hakan, centrocampista turco dell'Inter, ha analizzato così a Mediaset la vittoria nel derby contro il Milan e l'arrivo alladi Champions League. EMOZIONI E CAMMINO - 'Due mesi fa dicevo ...INTER CAMBI OK - Inzaghi ha perso Mkhitaryan per infortunio neldel primo tempo, ha messo Brozovic e spostatosul centrosinistra. Il cambio non ha modificato la sostanza della ...L'Inter replica con la combinazione- Dzeko: punizione del turco, deviazione di testa ... L'Inter gioca in scioltezza e completa la missione: i nerazzurri volano in. 16 maggio 2023

Inter, Calhanoglu: 'I derby sono sempre pesanti per me. Il passato è ... Calciomercato.com

Raggiunto da Sport Mediaset dopo l'Euroderby di Champions League, Hakan Calhanoglu commenta così il match appena concluso tra Inter e Milan e il ritorno nella sua Turchia per ...Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, ha analizzato così a Mediaset la vittoria nel derby contro il Milan e l’arrivo alla finale di Champions League. EMOZIONI E CAMMINO – “Due mesi fa ...