Calenda su Renzi | ' Mi ha detto che guadagnava 2 milioni e mezzo'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Mi sono fidato quando mi hacheduecon gli Arabi e che faceva un passo indietro perché voleva fare il partito liberal - democratico. Ci ho creduto". Non ha peli ...

Non ha peli sulla lingua Carlo, leader d'Azione, che a Dì Martedì ha rivelato importanti dettagli su Matteo. "Mentre stavo in giro per la campagna elettorale - ha proseguito-..."scippa" la deputata aStando ai numeri visti al primo turno, infatti, l'apporto di Conte,alla causa sembra residuale anche rispetto alle liste civiche a sinistra del Pd, osservano fonti parlamentari dem. ...

Scoppia il Terzo polo, Calenda: con Renzi alle Europee Ho già dato Il Tempo

"Mi sono fidato quando mi ha detto che guadagnava due milioni e mezzo con gli Arabi e che faceva un passo indietro perché voleva fare il partito liberal-democratico. Ci ho creduto". Non ha peli sulla ...La campagna acquisti di Matteo Renzi, che attira verso Italia Viva diversi esponenti di Azione, continua. Tra tweet al veleno e controrisposte, la telenovela ...