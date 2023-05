"Calenda La smetta con queste follie". Cosa succede con Azione e Iv

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Italia viva per il momento non ha intenzione di attuare la scissione e creare un proprio gruppo in Senato ma avverte: "Lacon le

... in cui non simai di... ridere, piangere ed eccitarsi. Alessio Genchi , diplomato alla ... Giancarlo Sepe, Giuseppe Di Leva, Glauco Mauri, Piera Degli Esposti, Antonio, Barbara Nativi,...... in cui non simai di... ridere, piangere ed eccitarsi. Alessio Genchi , diplomato alla ... Giancarlo Sepe, Giuseppe Di Leva, Glauco Mauri, Piera Degli Esposti, Antonio, Barbara Nativi,...

**Terzo Polo: Azione-Iv è quasi rottura gruppi, renziani 'Calenda la ... Il Dubbio

Italia viva per il momento non ha intenzione di attuare la scissione e creare un proprio gruppo in Senato ma avverte Calenda: "La smetta con le follie" ...