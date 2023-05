Calenda | Europee con Renzi? Ho già dato | visto come si comporta

Uno che fa una cosa del genere poi ti chiede di andare alleinsieme". Ha aggiunto: "Io mi attribuisco l'errore, non ha sbagliato Renzi, perché Renzi ha fatto Renzi. Io mi sono fidato ...A uno che fa una cosa del genere gli chiedo pure di andare insieme alle elezioni'. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Carlodurante un confronto con Pier Luigi Bersani , ...Andremo alle elezionidel prossimo anno senza precluderci nulla: tutti quelli che ... 'Speriamo di riprendere il discorso conma intanto noi andiamo avanti sul Terzo Polo. Faccio un ...

Azione, Calenda: 'Con Renzi a europee No, ho già dato' Tiscali Notizie

Roma, 17 mag. (askanews) - Carlo Calenda esclude che Azione e Iv possano andare insieme alle prossime europee, dopo che alcuni esponenti del suo partito sono passati con Matteo Renzi. Parlando a ...I passaggi da Azione a Italia viva non si fermano. Gelmini attacca l’ex premier: non ha mai voluto costruire nulla. Matteo presenta i nuovi acquisti e risponde a Carlo: "Si chieda perché in tanti stan ...