Calcioscommesse | l’attaccante inglese di Premier League è stato squalificato per otto mesi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in Inghilterra: la Federcalcio, infatti, avrebbeper 8da ogni attività sportiva Ivan Toney, attaccante classe ’96 del Brentford. Il giocatore èper 8dopo aver infranto numerose regole relative alle scommesse della Football Association (FA). Lo scorso novembre fu accusato di 232 presunte violazioni tra il 2017 e il 2021, e il mese successivo gli sono state contestate altre 30 violazioni.britannico ha ammesso la propria colpa per la gran parte delle accuse. Toney Brentford SqualificaClamoroso in, squalifica per 8a Ivan Toney perDi seguito il comunicato ...

...seguito al verdetto della CAF sullo scandalo del, ... ex Atalanta prelevato con'intento, poco riuscito, di ...rapido e sgusciante in grado di svariare su tutto il fronte ......Daniele Vantaggiato aveva dimostrato di essere unpiù ... significa finalmente la Serie A, ma'avventura non andrà come ... poi, arrivò il colpo di grazia: lo scandalolo ...toscano ci ha lasciato due anni fa, il 9 dicembre ...dopo i Mondiali che Paolo regalò all'Italia 40 anni fa ecco'... luci e ombre, come la vicenda del Totonero e del. ...