(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un americano per il, a lanciare l'idea è stato il presidente De Laurentiis ed è subito scattato il toto-nomi. Non sono molti i calciatori a stelle strisce che possono rinforzare la squadra di Spalletti, uno, forse il più interessante, è Christiandel Chelsea. Il numero 10 dei blues...

il tabellino canta 0 - 4. Giornalisti (giornalai) muti No, parlano ancora. Hanno ancora molto da dire. 'Illi ha fatti vincere', 'non ha messo la giusta concentrazione','non avevano ...Poi all'andata ilera senza Osimenh, insomma erano sfide GIOCABILI o con squadre quasi sullo stesso piano. Questa Inter per noi non lo è . Se negli ultimi derby ci hanno presi a pallonate 6 ...... L'INCASTRO CON GIUNTOLI I DETTAGLI - Accardi è legato all'Empoli - dove prima è stato team manager - da un contratto fino al 2025, al momento non ha ricevuto chiamate dale nonostante la ...

Calciomercato Napoli, Pulisic per il dopo Lozano Today.it

Nessun titolo, niente Coppa Italia, Supercoppa Italiana, niente finale di Champions League che pure si era materializzata all'orizzonte grazie all'impresa ai quarti di finale contro il Napoli, ...ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce del giovane ragazzo, pronto a trattare con la società nerazzurra. L’articolo Calciomercato Inter, Fabbian vicino alla cessione Spunta l’interesse del Napoli ...