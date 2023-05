Calciomercato Napoli | Kim Min-Jae e le parole dell’entourage Futuro al Manchester United?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La stagione 2022-2023 di Serie A non è ancora terminata. Mancano ben tre giornate alla fine del campionato, ma l’annata attuale, almeno per quanto riguarda la lotta Scudetto, non ha avuto alcun tipo di concorrenza. Ildi Luciano Spalletti, infatti, sin da inizio torneo ha portato avanti una corsa risultata poi vincente e culminata con la conquista del terzo Scudetto nella gara contro l’Udinese. Tanti gli interpreti in questa speciale e trionfale stagione vissuta dai partenopei. Tra questi, oltre a Osimhen e a Kvaratskhelia, brilla il nome di Kim Min-Jae. Il sud coreano è arrivato durante la sessione di mercato estiva del 2022 dal Fenerbahce. Il classe 1996 si è subito adattato al campionato italiano regalando grandissime prestazioni a compagni e tifosi di fede azzurra. In campo ha messo in mostra le sue doti: la velocità, la solidità e i tempi di anticipo ...

Entrambi verranno messi pesantemente in discussione - ha dichiarato Giancarlo Padovan a 'RadioCentrale' - La scorsa estate è stata fatta una ...in trasferta, Atalanta in casa, Torino in trasferta, due punti in tre partite, sempre che dietro il Milan quinto ne faccia nove su nove.

Luca Marchetti rivela l'asso nella manica del Napoli nel nercato: "De Laurentiis Ha Già Dimostrato la Sua Forza". Notizie Calcio Napoli – Nel corso della trasmissione "Forza Napoli Sempre" su Radio ...