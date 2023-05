Calciomercato Milan – Per la mediana si guarda in casa Bayer Leverkusen

Commenta per primo Delirio in centro città per la vittoria dell'Inter contro il: è finale di Champions League! Ecco la festa dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo.FOTOGALLERY %s Foto rimanenti champions Lautaro il migliore: le pagelle di Inter -1 - 0 Dopo 13 anni l'Inter torna a giocare una finale di Champions League grazie al successo, anche al ...Benoit Cauet , ex calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di.it , in onda ... Contro ilè stato fondamentale ". Poi l'intervistato ha parlato anche del connazionale Rabiot: ...

Calciomercato Milan – Bennacer out: ecco tutti i possibili sostituti Pianeta Milan

È un Fabio Capello molto critico quello che, a Sky Sport, commenta l'occasione sbagliata da Diaz nel primo tempo di Inter-Milan di ieri sera: "Il peggio è Diaz, quello ...Il Milan dovrà sciogliere le riserve per Daichi Kamada in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Il giapponese classe 1996 vorrebbe giocare con i rossoneri, ma il club dovrà decidere se af ...