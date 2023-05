(Di mercoledì 17 maggio 2023) Udinese - Lazio a Pairetto, Ayroldi dirigerà Empoli - Juventus ROMA - Designati gli arbitri per la 36esima giornata del campionato diA, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. A ...

La LegaA ha comunicato gli arbitri che dirigeranno le partite della 36ª giornata: il big match Napoli - Inter affidato a Marinelli, all'esperto Mariani il delicato scontro salvezza Lecce - Spezia. La ......ufficialmente gli arbitri della 36esima giornata del campionato Il designatore arbitrale dellaA ha comunicato ufficialmente gli arbitri della 36ª giornata del campionato italiano di. ...Sono stati designati gli arbitri della 36ma giornata diA, la penultima della, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. A Marinelli il big match tra Napoli e Inter, coi nerazzurri a caccia di punti per la qualificazione in Champions nella tana dei neo campioni d'...

Calcio: Serie A. Lecce-Spezia a Mariani, Napoli-Inter a Marinelli Tiscali

Udinese-Lazio a Pairetto, Ayroldi dirigerà Empoli-Juventus ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per la 36esima giornata del campionato di Serie ...Una delle tante stelle del calcio che ancora brillano nell’Olimpo di questo sport ... con le sue 381 presenze in Serie A, Alessandro Del Piero, un mito che non ha bisogno di descrizioni e Totò di ...