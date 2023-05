Calcio | Osimhen con la febbre | in forse con l’Inter

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’influenza ferma Victor. L’attaccante del Napoli oggi non ha partecipato all’allenamento degli azzurri perché è rimasto a casa per uno stato influenzale. Spalletti e lo staff medico valuteranno ora la sua situazione in vista del match controdi domenica pomeriggio, altrimenti il posto di prima punta sarà per Simeone. Non in gruppo oggi anche Mario Rui, che prosegue il suo lavoro personalizzato, mentre il resto della squadra è a disposizione.dopo la festa per lo scudetto è impegnato nello sprint per vincere il titolo di capocannoniere del campionato, classifica che guida attualmente con 23 gol, tre in più di Lautaro Martinez che è in rimonta: nelle ultime cinque giornate di campionatoista ha segnato sei gol, mentrenelle ultime cinque match ha segnato due reti ...