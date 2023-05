Calcio | Monza Palladino ' Ho incontrato persone giuste sul mio cammino'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Carlos Augusto merita la nazionale brasiliana, Pessina allenatore in campo"- "Sono stato fortunato perché holesul mio. Io ho cercato di prendere il buono da ...

...idea di. La bravura di un allenatore sta in questo secondo me". Raffaele Palladino, ospite di "Dazn Heroes", prova a spiegare così il segreto del suo successo. Promosso alla guida del...Leffe, con il patrocinio di Comune di Leffe e Promoserio e l'attiva collaborazione di Rossano De Pascalis , saranno le formazioni di Atalanta, Albinoleffe,e Renate. La prima edizione ...... non sarà al fianco del presidente Ci Napoli 03/03/2023 - campionato diserie A / Napoli - ...conferenza stampa alla volontà del tecnico di concentrarsi solo sull'Inter dopo il ko contro il

Esclusiva - Garlando: 'Tanto Monza nell'autobiografia di Galliani, quando morì sua mamma...' Monza-News

'Carlos Augusto merita la nazionale brasiliana, Pessina allenatore in campo' MONZA (ITALPRESS) - 'Sono stato fortunato perché ho incontrato ...Condividi questo articolo:Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Da oggi, mercoledì 17 maggio, è disponibile in esclusiva su Dazn il nuovo episodio della serie Dazn Heroes: ospite Raffaele Palladino, tecnico d ...