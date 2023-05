(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Conini vincitori, ma onore ai vinti eper la". Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, applaude l'all'indomani del raggiungimento delladi Champions League ma si congratula anche con il numero uno di RedBird e proprietario del Milan, Gerry, che si è complimentato con i nerazzurri con queste parole. "A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell'e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per laa Istanbul".

"Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva". Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, si congratula con i nerazzurri per la finale Champions raggiunta. Il ministro ha commentato sui social il messaggio di congratulazioni inviato dal numero uno di RedBird e proprietario del Milan,...DERBY IMPORTANTE - 'Sarà una partita importante, ha riportato ilitaliano ai vertici in ...e Gravina'. SECONDA SQUADRA - 'Freddezza no, è un dialogo aperto, già l'anno scorso la Lega era ...Presenti, tra gli altri, il Ministro allo Sport e alla Gioventù Andrea, nelle vesti di ...che pose la sua firma sull'atto costitutivo di ASI dopo tanta militanza nel Fiamma insegnandoe ...

Calcio: Abodi, ‘Inter in finale con merito e complimenti a Cardinale per la cultura sportiva’ La Sicilia

"Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva". Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si congratula con i nerazzurri per la f ..."Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva". Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si congratula con i nerazzurri per la f ...