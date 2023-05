Calcio a 5 | Playoff Scudetto | l’Olimpus Roma è la prima semifinalista | L84 piegata 4-1

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Missione compiuta pernel ritorno dei quarti di finale deidel campionato di Serie A dia 5. Al PalaOlgiata la compagine capitolina ha confermato quanto era già accaduto in gara-1 e sconfitto con il punteggio di 4-1 la L84. Un match tutt’altro che facile per, visto che i campioni della Coppa Divisione, autentica rivelazione della stagione, hanno venduto cara la pelle, come si suol dire. La compagine di casa è venuta fuori alla distanza, scossa dalla marcatura di Cuzzolino. Grazie a Dimas, autore di una doppietta come all’andata,ha saputo ritrovare la retta via e i gol firmati da Sacon e Cutrignelli hanno posto il punto esclamativo sulla prestazione. L’appuntamento dunque è per la semifinale, con gara-1 in programma ...