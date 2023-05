Burlesque a Napoli | la II edizione del “Neapolis Burlesque Queen”

(Di mercoledì 17 maggio 2023)per la seconda volta è pronta a ridere di sé, giocare con gli abiti di scena che maliziosamente vengono sfilati e per vivere nel pieno l’esperienza di spettacolo e cabaret del. Dopo l’esordio dello scorso anno, si bissa il “”, festival internazionale didella città di. La gara diL’appuntamento è al teatro Il Piccolo (piazzale Vincenzo Tecchio 3,) il prossimo 20 maggio dalle ore 20.30. Si sfideranno a colpi di performance 10 artisti – selezionati tra gli oltri mille candidati in questi mesi – provenienti da tutto il mondo. In palio il titolo di Regina o Re del ...

...in performance, e conosciuta anche per avere partecipato alla dodicesima edizione italiana del reality show Grande Fratello, si è spogliata per festeggiare il tricolore partenopeo.......delsi inserisce anche Claudia Letizia svestendosi di azzurro. L'attrice cinematografeca e televisiva e conduttrice radiofonica ''taliana' e show girl specializzata in performance, ...Insomma, una maratona dell'assurdo e del, che strizza l'occhio alla Grand Guignol ... Un tempo avevo l'intenzione di andare fuori ma, mio fratello mi ripeteva "Se tu te ne vai via da,...

Burlesque Napoli, arriva il Festival: quando e dove F-Mag

Napoli- Claudia Letizia artista famosa in Italia e in tutto il mondo come "Regina del burlesque italiano", da pochi mesi anche regina della piattaforma "Only Fans", ma non solo, speaker radiofonica, a ...Nella festa del Napoli si inserisce anche Claudia Letizia svestendosi di azzurro. L'attrice cinematografica e televisiva e conduttrice radiofonica italiana e show ...