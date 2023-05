Bucciantini | «Inter si è mostrata superiore al Milan! Leao…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Marco, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha analizzato l’Euroderby di Champions League trae Milan. CARATTERISTICHE ? Marcoha detto la sua sulla sfida di Champions League tra l’e il Milan: «Ieri Leao non stava bene e faceva fatica anche a prendersi iniziative. Ha vissuto la partita con poco coraggio perché non si sentiva di essere utile e alla fine il Milan non sapeva più come attaccarla. Nel secondo tempo ho visto Tonali e Messias che sono stati l’80% delle iniziative rossonere, anche se con poca qualità. Però almeno ci hanno messo coraggio, mentre altri neanche quello. Il Milan a un certo punto lo ha sentito di essere in difficoltà contro una squadra che, al di la dei valori assoluti, lo ha dimostrato sul campo di essergli. Forse il ...