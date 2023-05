Bruce Springsteen | sì al concerto di domani a Ferrara ' Rispetto per le vittime ma qui non è zona rossa'

Va avanti senza sosta in queste ore l'imponente macchina organizzativa del concerto di, atteso domani a Ferrara , al Parco Urbano Giorgio Bassani, per la prima di tre date italiane, sold out da mesi, che si prepara a mobilitare 50mila persone. L'ondata di maltempo che ...Confermato nonostante l'alluvione in Romagna e l'emergenza dovuta alle abbondanti piogge il concerto di, atteso a Ferrara. L'evento è in programma al Parco Urbano Giorgio Bassani , per la prima di tre date italiane, sold out da mesi, che si prepara a mobilitare 50mila persone . Gli ...Così l'organizzatore storico dei tour diin Italia, Claudio Trotta in un'intervista a RadioFreccia. "In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di ...

Springsteen a Ferrara: il concerto si farà, nonostante il maltempo. Il Boss già arrivato a Bologna il Resto del Carlino

Lo spettacolo deve continuare, il meteo su Ferrara è in miglioramento, le strutture del palco hanno retto e nonostante le inondazioni che hanno duramente colpito le vicine zone della regione il ...FERRARA - Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara si farà. Nonostante le drammatiche immagini che arrivano dall'Emilia-Romagna devastata ...