Brie Larson inarrestabile | da Fast X al Festival di Cannes ' Un incarico speciale'

Il Premio Oscarsi fa in due: appeso al chiodo per il momento il costume di Captain Marvel, fa parte della giuria del Festival di Cannes guidata dal regista svedese Ruben Ostlund (Triangle of Sadness). A ...... il regista svedese Ruben Östlund , sorriso da folletto, affronta tutti temi caldi di un'edizione del Festival in cui è chiamato a fare da presidente giuria (con lui, tra gli altri,, Paul ...Il cast di Fast X si avvale della presenza, oltre che di Diesel , Momoa e Mirren , di Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Jason Statham,, Sung Kang, Tyrese ...

Cannes 2023, Brie Larson non sa se vedrà il film di Johnny Depp: "Dipende come mi sentirò" Movieplayer

Che cosa avrebbe dovuto rispondere Brie Larson Questa è la domanda che sta rimbalzando sul web. Durante una conferenza stampa a Cannes all'attrice è stata rivolta una domanda su Johnny Depp in nome ...Tutti gli occhi della Croisette puntati sul divo protagonista del film Jeanne du Barry. Applausi anche per Michael Douglas a cui è stata consegnata la Palma d’Oro alla Carriera.