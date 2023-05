Brentford | Toney squalificato per 8 mesi | accusato di violazione scommesse sportive

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pessime notizie per ile per Ivan: l’attaccante è statoper 8per avere infranto numerose regole relative alledella Football Association (FA). Lo scorso novembre il giocatore fudi 232 presunte violazioni tra il 2017 e il 2021 e il mese successivo gli sono state contestate altre 30 violazioni. In una nota ufficiale la FA ha confermato: “Ivanè stato sospeso da tutte le attività calcistiche e legate al calcio con effetto immediato per otto, che vanno fino al 16 gennaio 2024 compreso. È stato multato di 50mila sterline e ammonito sulla futura condotta per violazioni delle regole sulledella FA”. SportFace.

Brentford striker Ivan Toney has been suspended from all football-related activity for eight months with immediate effect after admitting 232 breaches of the Football Association’s betting rules, the ...The Brentford and England striker Ivan Toney has been given an immediate eight-month ban from football and fined £50,000 by the FA for 232 breaches of betting rules. Toney, 27, will be unable to ...