Borsa | stallo su debito Usa frena l' Europa Corre Tokyo con Pil oltre le attese

Il confronto sul debito pubblico Usa e i dati macroeconomici deludenti alimentano l'avversione al rischio degli investitori: i listini azionari europei si preparano cosi' a un'altra seduta nel segno ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...... l'accordo che consente l'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina, che scadra' giovedi' e sul cui eventuale rinnovo regna lo. Sul fronte meteo, alluvioni sono segnalati per parti del ...

Borsa, l’economia del Giappone cresce oltre le stime: Tokyo parte in rialzo Il Sole 24 ORE

Ancora in rialzo Interpump (+2,5%). Deboli le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Avvio di seduta cauto per le Borse europee, che restano in ostaggio dello stallo dei negoziati ...Nuovo incontro negli Stati Uniti per scongiurare il possibile default da giugno. Tim in forte ribasso sul possibile passo indietro di Cdp sulla rete ...