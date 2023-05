Borsa | stallo su debito Usa frena l' Europa Banche deboli a Piazza Affari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pesano anche i timori per gli effetti delle politiche monetarie sull'economia globale. Attesa per i dati sull'inflazione europea. Nikkei sopra i 30mila punti dopo il Pil salito oltre le attese

Ancora in rialzo Interpump (+2,5%). Deboli le banche . Avvio di seduta cauto per le Borse europee, che restano in ostaggio dellodei negoziati per l'aumento del debito pubblico americano e del conseguente incremento dell'avversione al rischio. Nel corso della giornata gli investitori monitoreranno con attenzione anche i ...Il confronto sul debito pubblico Usa e i dati macroeconomici deludenti alimentano l'avversione al rischio degli investitori: i listini azionari europei si preparano cosi' a un'altra seduta nel segno ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...

Borsa, stallo su debito Usa frena l'Europa. Piazza Affari in rosso con le banche Il Sole 24 ORE

Ancora in rialzo Interpump (+2,5%). Deboli le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Avvio di seduta cauto per le Borse europee, che restano in ostaggio dello stallo dei negoziati ...La Borsa giapponese chiude a +0,84%, mentre arrivano i dati sul Pil che cresce oltre le attese. Sul Vecchio Continente pesa lo spettro del default americano ...