Borromeo-Casiraghi | il mood opposto delle cognate monegasche a Cannes 76

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il testa a testa tra Beatricee Charlotteè sempre agguerrito: ogni anno le due si contendono (di solito insieme a Kate Middleton e Letizia di Spagna) lo scettro di reale meglio vestita. A volte vince una, a volte vince l’altra, a volte non vince nessunadue ma senza dubbio sia Charlotte che Beatrice sanno farsi guardare in quanto a look. Lesi sono presentate insieme alla serata inaugurale del Festival di2023, con outfit agli antipodi ma entrambi degni di nota. La svolta sexy di Beatrice BeatriceSiamo abituati a vederla con cappotti bon ton anni Cinquanta, abiti chic dagli abbellimenti preziosi, impeccabili completi pantalone ma a76 è arrivata la svolta sexy di Beatrice. Così la ...