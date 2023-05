...che sono costati all'Italia quasi 3 miliardi di euro in meno'...6%) e si conferma il piccolodelle vendite verso la Cina (+ ... Tra le nazioni Ue sale l'in direzione Francia (+ 6%), ......che e' riuscita a scaricare parte'aumento dei costi'... nel 2022 l'della moda italiana ha registrato una buona ... E' stato registrato unstraordinario verso gli Stati Uniti. Nel ...Nel primo trimestre le compresse anti - covid prodotte ad Ascoli producono un balzo del 92%. del nostroglobale verso Pechino. Farmaci moltiplicati per 15 a 3,7 miliardi. In genere capita per le navi. Commesse una tantum di elevato importo unitario in grado di spostano le statistiche nazionali, ...

Boom dell’export in Cina, svelato il mistero: merito delle compresse anti-Covid prodotte ad Ascoli Il Sole 24 ORE