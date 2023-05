Boom dell’e-commerce | dall’abbigliamento all’informatica | cosa si acquista

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Gli acquisto online sono sempre più frequenti ed hanno registrato una decisa accelerazione durante la pandemia, conquistando anche soggetti meno “avvezzi” al commercio elettronico, che si sono aggiunti agli habituè. Quest’anno si prevede che gli acquisti online degli italiani raggiungeranno i 54 miliardi di euro con una crescita del 13%. La parte da leone la fanno sempre i beni fisici, attesi in aumento dell’8% s 35,2 miliardi di euro, ma i servizi toccheranno quota 18,8 miliardi, mostrando un’accelerazione del 22%. E’ quanto emerge dall’Osservatorio eB2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano. Qui per vedere il precedente rapporto sull’e-. Per approfondire il perchè l’enon prende piede fra le aziende leggi questo articolo, ma il mondo del business continua a scommettere sull’online. Si ...