Bonaccini | ' Come un altro terremoto | sapremo ripartire'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Presidente, com'è la situazione aggiornata alla sera del 17 maggio? "Per fortuna verso le 14 ha smesso di piovere. Questo ha permesso di intervenire di più e meglio. Mi faccia ringraziare la ...

Presidente, com'è la situazione aggiornata alla sera del 17 maggio "Per fortuna verso le 14 ha ...in 36 ore cade l'acqua di sei mesi dove 15 giorni fa era caduta una pioggia record...Dopo una giornata tremendaquella di ieri", ha detto il presidente della regione, Stefano. Da oltre due giorni continuano le alluvioni. L'acqua ha invaso strade e case in tantissimi ...

Bonaccini: “Come un nuovo terremoto. Siamo di fronte a un nuovo ... Stampa Reggiana

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Vedere le scene dell'alluvione in Emilia Romagna "mi riporta in mente quanto abbiamo vissuto noi il 15 settembre 2022, sono scene drammatiche; all'Emilia Romagna e al preside ...«Stiamo lavorando con il Governo affinché siano varati i provvedimenti di urgenza che, in tempi brevi, possano venire incontro alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese. Devono esser ...