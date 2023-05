Bologna | via Saffi è un fiume L' esondazione del Ravone crea il panico

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Emilia-Romagna in ginocchio. Aè esondato il torrente sotterraneo, fanno impressioni le immagini che arrivano da via, importante arteria di accesso al centro della città cuore della viabilità cittadina. La strada è stata completamente invasa dall'acqua e chiusa al traffico.

Il Comune difa sapere che la "viabilità è compromessa in molte zone della città ... nel quartiere Cava inPadulli, a Forlì. La sesta vittima accerta è quella di un uomo travolto da una ...Preoccupazione aper il Ravone. Scuole chiuse e allerta arancione per Toscana e Marche. La ... dai sommozzatori dei carabinieri, i due corpi senza vita di un uomo e una donna, inPadulli ...L'alluvione in Emilia - Romagna sta mettendo in ginocchio la regione. Aè esondato il torrente sotterraneo Ravone :Saffi , importante arteria di accesso al centro della città e fondamentale per la viabilità cittadina è stata completamente invasa dall'acqua e ...

Bologna, esonda il torrente Ravone: via Saffi è un fiume Repubblica TV

Cancellati o sviati molti convogli e treni ad alta velocità. Problemi con la circolazione sulla A14. Svincoli chiusi e traffico deviato. Le cose da sapere ...Maltempo Emilia Romagna. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in ...