Bologna | il piano per il futuro | Thiago Motta coinvolto | rinnovo vicino?

Il corpo di un uomo, che ieri era stato dato per disperso e' stato poi trovato a alterra ... Scuole chiuse anche per oggi, da Rimini a. Migliaia le persone evacuate tra cancellazioni e ...2023 - 05 - 17 06:46:48 Allarme a: Ravone a rischio esondazione 'Salire al primoin via Montenero, via del Chiù, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per ...Non usate l'auto e nelle vie che indichiamo, salite al primoe non scendete in cantina e ... -in ginocchio, assediata dall'acqua che scorre come fosse un fiume in piena a Piazza Grande ...

Maltempo in Romagna, trovato un cadavere sulla spiaggia a Cesenatico, è di una donna tedesca - La diretta dai luoghi dell'alluvione - La diretta dai luoghi dell'alluvione RaiNews

BOLOGNA - Un risveglio drammatico anche a Bologna e provincia ... su tutta la pianura e diverse centinaia hanno dovuto abbandonare le loro case o spostarsi ai piani alti". Per quanto riguarda la città ...È catastrofica la situazione dell'Emilia Romagna dove le pesanti piogge hanno provocato l'esondazione di ben 14 fiumi, un fenomeno ...