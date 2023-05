(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il PresidenteFISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delledie bob per la. Per entrambi i comparti è stato confermato nel ruolo di direttore tecnico Maurizio Oioli. Nellosono complessivamente quattordici gli atleti che faranno parte delle“A” e “B”. Nel bob, invece, saranno venti gli atleti al via. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i componenti dei due comparti.AGONISTICAATLETI Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre Schwaerzer Manuel 11/06/1996 C.S. Esercito ATLETE Crippa Alessia 26/06/2000 C.S. Aeronautica Militare Fumagalli ...

... quando i praticanti di, slittino ein Italia sono in tutto 53 E a Cesana Torinese la pista è in abbandono da anni Sicilia. "Non lontano da qui potrete avventurarvi nella natura ...I Giochi però prevedono le gare die slittino. La pista fa parte del progetto Olimpico. Quindi secondo lei l'impianto di Cortina non farà la stessa fine di Cesana La pista di Cesana ...La struttura servirà per le competizioni die slittino delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 e avrà un costo di 81 milioni , con gli extracosti energetici riconosciuti ...

Bob e skeleton, ufficializzate le squadre in vista della stagione 2023-2024 OA Sport

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di skeleton e bob per la stagione 2023-2024. Per entrambi i comparti è stato confermato nel ruolo di direttore tecn ..."Nella recente visita con il presidente del Cio Thomas Bach tra Roma e Milano, abbiamo notato che il governo italiano supporta con energia ed entusiasmo i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026". Lo h ...