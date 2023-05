Bimba salvata a scuola | Viky abbraccia i carabinieri Le lettera della mamma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il 9 maggio scorso l’intervento deidi Castello di Cisterna in unadi Marigliano fu determinante nelggio di una bambina di 4 anni, in preda ad una crisi epilettica. Così, dopo una settimana da quel momento terribile ma dal lieto fine, ihanno voluto rire la piccola, donandole ancora un sorriso e un orsetto di peluche con un berretto personalizzato. La madre, commossa per la vicinanza dell’Arma, ha voluto ringraziare i militari con una. «Loro, gli angeli custodi in terra, eccoli i volti… Si tratta di persone splendide, degne di ammirazione, che stimerò sempre – si legge nella missiva -. Negli occhi deisi leggeva lo spavento, la ...