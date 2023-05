Bielsa | «Volevo fortemente l’Uruguay | è una squadra che può sognare»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Marceloè il nuovo commissario tecnico del. Ha firmato un contratto fino al 2026. Oggi è stato presentato alla stampa ed ha parlato della nuova esperienza che sta per intraprendere. «Non mi hanno dovuto convincere, anzi è tutto il contrario, iofar parte di questo progetto per due motivi: per i giocatori e per le persone che ha questo Paese. Con mia moglie avremmo dovuto passare un fine settimana a Montevideo, ci siamo stati due mesi e abbiamo visto quanto sia generoso e rispettoso questo popolo. Sono fiero di essere argentino e sono felice di allenare una nazionale comeche mi offre soluzioni interessanti a tutti i livelli. Vincere il Mondiale? È una Nazionale che può, è unache può stare a certi ...

