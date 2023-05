Joeè "" sul fatto che ci possa essere un accordo "bipartisan" e "responsabile" sul debito "se tutte le parti negoziano in buona fede e ammettono che nessuno può ottenere tutto quello che ...Joesul fatto che ci possa essere un accordo bipartisan e responsabile sul debito se tutte le parti negoziano in buona fede e ammettono che nessuno pu ottenere tutto quello che vuole . Lo ......del presidentesui progressi nei colloqui sul debito degli Stati Uniti. "Il presidente ha sottolineato che mentre resta ancora da lavorare su una serie di questioni difficili, èsul ...

Biden ottimista su debito, intesa se si tratta in buona fede Tiscali Notizie

Joe Biden è "ottimista" sul fatto che ci possa essere un accordo "bipartisan" e "responsabile" sul debito "se tutte le parti negoziano in buona fede e ammettono che nessuno può ottenere tutto quello c ...Joe Biden costretto a «tagliare» il viaggio in Asia e rientrare negli Usa subito dopo il G7 per cercare un accordo con i repubblicani ...