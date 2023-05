(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA - Dopo l'ennesima sfuriata di Holgerè arrivata una nuova 'frecciata' di Paolo, che di recente ha definito il 20enne(n.7 Atp) come un "bambino viziato", criticandolo per ...

ROMA - Dopo l'ennesima sfuriata di Holger Rune è arrivata una nuova 'frecciata' di Paolo, che di recente ha definito il 20enne danese (n.7 Atp) come un "bambino viziato", criticandolo per un gesto antisportivo nella sfida contro Alejandro Davidovich Fokina all'ultimo Masters ...

Bertolucci, la frase in tv che distrugge Rune: "È un danese del sud" Corriere dello Sport

L'ex tennista azzurro ha criticato il danese per la sua ennesima sfuriata durante la sfida contro Djokovic agli Internazionali: le sue parole ...