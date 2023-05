Bernini | “Caro affitti? È il mercato che garantisce il welfare | purtroppo il pubblico non è sufficiente per creare 60mila posti letto da qui al 2026”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Converrete che solo agendo sull’offerta di servizi abitativi, fisiologicamente anche i prezzi deglidiminuiranno. È ilcheil. Perché se nessuno investe su questoilnon èper garantireda qui al“. Lo ha detto il ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria, durante il question time alla Camera. “In coerenza con questo principio – ha aggiunto – ribadisco ancora una volta che non abbiamo effettuato alcuna scelta in favore di operatori pubblici o privati. Il nostro obiettivo è raggiungere quanto previsto in modo efficiente, nei tempi previsti, dando una risposta realistica ai tanti ...

Gli stanziamenti della riforma PNRR ampliano la creazione di residenze universitarie e si muovono in parallelo e non in sostituzione delle politiche ordinarie " ha aggiunto- . A un mese dal ...... per consentire di soddisfare a pieno la domanda attuale nei tempi di realizzazione imposti dal Pnrr la strada del partenariato pubblico - privato è imprescindibile", lo ha detto sempre...Gli stanziamenti della riforma PNRR ampliano la creazione di residenze universitarie e si muovono in parallelo e non in sostituzione delle politiche ordinarie - ha aggiunto- . A un mese dal ...

Bernini: convocato tavolo tecnico per il caro affitti. Serve partenariato pubblico-privato Il Sole 24 ORE

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Oggi al Question Time la Ministra Bernini rispondendo alla nostra interrogazione nell’Aula di Montecitorio ha inavvertitamente svelato il vero obiettivo dei 660 milioni de ...ROMA (ITALPRESS) – “Quello dell’edilizia per gli studenti è un tema importantissimo, il nostro pane quotidiano fino al 2026. Questo ...