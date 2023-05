Benevento | sabato concerto “Il vento dell’Est” dedicato alle musiche di Dvorak e Stravinskij

... in programma sempre all'Hotel Villa Calvo " La Locandina di Aiello del(Avellino) su tre ... Traerte, Vesce Giovanni, Vesevo, Vigne Guadagno, Villa Raiano, Vinusco; Sannio () : Cantina ...... in programma sempre all'Hotel Villa Calvo " La Locandina di Aiello del(Avellino) su tre ... Traerte, Vesce Giovanni, Vesevo, Vigne Guadagno, Villa Raiano, Vinusco; Sannio () : Cantina ...... in programma sempre all'Hotel Villa Calvo " La Locandina di Aiello del(Avellino) su tre ... Traerte, Vesce Giovanni, Vesevo, Vigne Guadagno, Villa Raiano, Vinusco; Sannio () : Cantina ...

Anticipato alle 18.30 di sabato 20 maggio, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, l’atteso concerto dell’Orchestra da Camera Accademia di S. Sofia, con un bellissimo programma dal titolo “Il ...Anticipato alle 18:30 di Sabato 20 Maggio, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, l’atteso concerto dell’Orchestra da Camera Accademia di S.Sofia, con un bellissimo programma dal titolo “Il v ...