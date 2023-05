Belen Rodriguez | il video della caduta a Le Iene e la reazione della conduttrice

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ieri a Lein diretta, mentre faceva il suo ingresso in studio. A divulgare ilè stata proprio sua madre, Veronica Cozzani. Ecco come ha reagito la

Inizio col botto pernell'ultima puntata de Le Iene . La showgirl argentina fa il suo ingresso sul palco a ritmo di musica fasciata da un tubino mozzafiato, ma la telecamera dietro le quinte ha ripreso ...La reazione dia quel punto non si è fatta attendere: ' Non c'è un ca**o da ridere! Ahaahahahahahhaahah ' , ha replicato tra i commenti al breve filmato che la vede protagonista e ...Così, è cascata - e rovinosamente - pure, in apertura dell'ultima puntata de Le Iene . Il programma stava iniziando e la showgirl argentina, sulle note di Fallin with Me dei The ...

Tutto pronto per partire con una nuova puntata de Le Iene, ricca di servizi, interviste, inchieste e ospiti. L’inizio è affidato come sempre all’ingresso ‘regale’ di Belen… Leggi ...Nina Zilli con il pancione protagonista del monologo de Le Iene nell'ultima puntata del programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez. La cantante è prossima al parto, previsto per ...