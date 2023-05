Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? L’indizio su Instagram che preoccupa i fan

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 maggio 2023)Desono di nuovo in? Le voci sulla presuntadella coppia si rincorrono ormai da mesi e nonostante le varie smentite sembrano esserci degli indizi sui social network che fanno pensare che le cose non vadano in modo idilliaco. A destare i sospetti è stata una delle ultime storie pubblicate sudalla showgirl argentina.ha condiviso una foto di un libro di Italo Calvino dal titolo eloquente, “Gli amori difficili”. Proprio negli ultimi mesi si è parlato più volte di unaconiugale conDee c’è chi pensa che l’immagine in questione non sia affatto casuale. La coppia ha più volte smentito le voci sulla, ...