Belen Rodriguez cade in diretta a Le Iene | anche la madre Veronica la prende in giro Lei | “Non c’è un ca**o da ridere”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ieri sera, martedì 16 maggio, è andato in onda su Italia1 un nuovo appuntamento con Le. In studioe il nuovo compagno di viaggio Max Angioni hanno lanciato durante il corso dellai vari servizi degli inviati. L’inizio dello show però è stato traballante sotto tutti i punti di vista. Ad inizio puntataha sfilato nel corridoio dello studio per andare ad incontrare Nathan Kiboba, comico e volto fisso nel cast de Le. Dopo essersi avvicinata a lui per baciarlo e salutarlo,è inciampata tra le sue stesse gambendo immediatamente per terra. Momento di gelo in studio interrotto dalla risata della stessa conduttrice. Max Angioni tra il divertito e il preoccupato ha preso quindi in mano la situazione. Dopo ...

Inizio col botto pernell'ultima puntata de Le Iene . La showgirl argentina fa il suo ingresso sul palco a ritmo di musica fasciata da un tubino mozzafiato, ma la telecamera dietro le quinte ha ripreso ...La reazione dia quel punto non si è fatta attendere: ' Non c'è un ca**o da ridere! Ahaahahahahahhaahah ' , ha replicato tra i commenti al breve filmato che la vede protagonista e ...Così, è cascata - e rovinosamente - pure, in apertura dell'ultima puntata de Le Iene . Il programma stava iniziando e la showgirl argentina, sulle note di Fallin with Me dei The ...

Belen Rodriguez è caduta durante l’ingresso a Le Iene nella puntata andata in onda ieri sera: il video dell'episodio è diventato subito virale Belen Rodriguez è amatissima da tutto il pubblico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...